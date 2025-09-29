Víťazné ťaženie Nitry nezastavili ani Spišiaci. Dávame málo gólov, vraví Oremus

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves opäť nedokázala využiť výhodu domáceho ľadu a nezastavila rozbehnutú Nitru, ktorá si pripísala piate víťazstvo v rade.
Spišiakom sa na začiatku sezónu nedarí strelecky, keď až v piatich zo siedmich zápasov nedokázali streliť viac ako dva góly. Podľa predstáv im nevychádzajú ani presilovky.
Potvrdilo sa to aj vo vyrovnanom zápase s Nitrou. Hostia šli do vedenia necelé štyri minúty pred koncom prvej tretiny presilovkovým gólom Mateja Pauloviča.
Spišiaci takmer vzápätí hrali aj minútovú presilovku o dvoch hráčov, ale vyrovnania sa dočkali až v úvode druhej tretiny, keď sa pred bránkou výborne chytajúceho Dylana Fergusona presadil Dalibor Bortňák.
Zápas o maličkostiach
„Dali o jeden gól viac. Využili jednu presilovku, takže bol to taký zápas o maličkostiach. Padlo málo gólov, takže tak ako oni dali ten gól navyše, mohli sme ho dať aj my. Natrápime sa na góly, nepadá nám to tam. A na tom teraz trpíme,“ potvrdil strelecké trápenie Dalibor Bortňák.
Spišiaci chceli potvrdiť víťazstvo v Poprade aj doma. „Herne sa to zlepšuje, už sme našli nejakú štruktúru, ktorú chceme hrať. Už v tom Poprade to malo emóciu, na ktorú sme chceli nadviazať doma. Je to určite lepšie, lajny sa už ustálili takže verím, že pôjdeme hore,“ dodal.
VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Nitra
Jeho slová potvrdil v hodnotení aj tréner Oremus. „Dnes to bolo o góloch. Jeden či dva góly, ktoré dávame v posledných zápasoch je samozrejme strašne málo. Ale dovolím si tvrdiť, že sa herne posúvame.
Dnes tam boli naozaj dobré momenty, vytvorili sme si aj dosť šancí. Možno nejaké to šťastie, väčšia tvrdosť pri zakončení a pokoj na hokejke nám v tejto chvíli chýbajú,“ hľadal príčiny streleckého trápenia Oremus.
Čederle sa dočkal
Na konečných 1:2 napokon ešte v druhej tretine uzavrel Sebastián Čederle, keď po viacnásobnej dorážke pretlačil puk za chrbát Štefana Valluša.
„Z našej strany to bol výborný zápas. Mali sme tam výborné oslabenia, čiže sme nedostali gól. Na to sme sa najmä sústredili a dali sme aj gól z presilovky a to bolo fajn,“ povedal o zápase slovenský reprezentačný útočník, ktorý sa prvého gólu v sezóne dočkal až v siedmom zápase.
„Bola to myslím až druhá dorážka, taký náhodný gól, ale počíta sa. Mal som dobrú prípravu, padali mi tam nejaké góly, ale teraz v sezóne sa to nejako zaseklo. Stále na sebe makám, som trpezlivý a dočkal som sa až v siedmom zápas. Nebol som z toho nejako smutný, snažil som sa viac pracovať a prišlo to,“ dodal Čederle.
Paulovičovi to sype
V opačnej situácii je ďalší slovenský útočník v službách Nitry Matej Paulovič. Ten skóroval v štvrtom zápase v rade a strelil už piaty gól v sezóne.
„Na to sa nejako nepozerám, som rád, že vyhrávame. Snažím sa nejako pomôcť mužstvu a som rád, keď mi to tam padne,“ poznamenal Paulovič, ktorý priznal, že víťazstvo na ľade Spišsskej sa nerodilo ľahko a našiel aj rozhodujúci moment.
„Bolo to vyrovnané a náročné. Rozhodla asi tá ich presilovka päť na tri, lebo sa potvrdilo, že ak v nej nedáte gól, tak zápas nevyhráte.
Je tu veľké ihrisko, my na to nie sme veľmi zvyknutí, takže sme radi za tie body. Som rád najmä za tú tretiu tretinu, kde sme im tam toho veľa nedávali a hrali sme aj dobre von z obranného pásma. Na tom by sme mali stavať, lebo sa nám stáva, že vyhrávame aj o dva góly a stále sa bojíme o výsledok,“ dodal Paulovič.
Veria, že víťazstvá prídu
Spišská Nová Ves v predchádzajúcich dvoch sezónach patrila od začiatku k lídrom súťaže. V tejto sezóne je vstup do sezóny o poznanie horší.
„Nedá sa každú sezónu byť od začiatku hore. Chceli sme zachytiť začiatok, ale zatiaľ je to také hore dole. Ale sme skúsené mužstvo, v kabíne máme chalanov, ktorí si prešli všeličím, takže verím, že sa zomkneme a budeme ťahať zase za jeden povraz a spravíme nejakú šnúru víťazstiev,“ verí Bortňák.
Vo víťazstvá aj väčší počet gólov verí aj tréner Peter Oremus: „Pri tom, akým spôsobom sa posúvame na tréningoch aj v zápasoch verím, že tie víťazné zápasy aj s väčším počtom strelených gólov prídu.“
V kuloároch sa od začiatku sezóny v prípade Spišskej hovorí aj o nespokojnosti s výkonmi legionárov. Tí zatiaľ nie sú až takou údernou silou ako v minulých sezónach. V tíme Spišskej Novej Vsi už dokonca nastala aj zmena medzi importmi.
Svoj prvý zápas odohral proti Nitre kanadský útočník Joël Teasdale, ktorý ostatných šesť sezón hral v druhej najvyššej zámorskej lige AHL. Naopak s mužstvom už nie je kanadsko-taliansky center Anthony Salinitri.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS