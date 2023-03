Historický moment na Spiši. V dobe sociálnych sietí to bude všade, vravel brankár

Vo štvrťfinálovej sérii prehrávali s Banskou Bystricou 1:2 na zápasy a v prípade neúspechu vo štvrtom dueli by cestovali na stred Slovenska s nožom na krku.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Historicky prvé domáce víťazstvo v play off má pre hokejistov Spišskej Novej Vsi obrovský význam.

Ani jeden z tímov zatiaľ nedokázal v sérii vyhrať dva zápasy v rade. Na otázku, ako si český kouč vysvetľuje veľké rozdiely v hernom prejave medzi jednotlivými zápasmi odpovedal s úsmevom.

"Nemám poňatia. Prvé dva zápasy boli hektické a množstvom osobných súbojov. Na domácom ľade sa začali oba tímy viac sústrediť na hokej.

Očakávam, že to bude ešte dlhá séria, ale verím, že to dotiahneme do úspešného konca," uviedol Wojnar.