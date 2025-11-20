Zmena plánov. Zápas Spišiakov s Banskou Bystricou sa neodohrá v pôvodnom termíne

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejový klub HC MONACObet Banská Bystrica trápi maródka a nepredstaví sa preto v piatkovom stretnutí 21. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej Vsi a ani v nedeľu doma proti Nitre. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.
Bystričania vo štvrtok doručili Ligovej rade Tipsport ligy podklady o chorobnosti hráčov, a splnili tak podmienku Smernice 7.21. Ustanovenie k bodu 4.2.5.5.2. SP SZĽH.
Riadiaci orgán súťaže preto vyhovel ich žiadosti o preloženie dvoch najbližších stretnutí, ktoré boli pôvodne naplánované na 21. a 23. novembra.
Dotknuté kluby sú povinné do 48 hodín predložiť dohodu o nových termínoch dohrávok. Ak sa kluby nedohodnú, Ligová rada Tipsport ligy termíny nariadi, pričom zápasy sa musia uskutočniť najneskôr do 30 kalendárnych dní.
O odložení zápasu medzi „rysmi“ a „baranmi“ informoval aj klub zo Spiša. „Malo ísť o prvý duel s tematickým podtónom, kde hlavnou myšlienkou bola podpora prevencie rakoviny prostaty u mužov v rámci akcie Movember. Nakoniec z toho zišlo.
Problém nastal na strane hostí spod Urpína, ktorých zasiahla rozsiahla maródka. SZĽH žiadosti o preloženie stretnutia na náhradný termín vyhovel. Vedenie klubu spolu s marketingovým oddelením pracuje na náhradnom termíne,“ informoval klub zo Spišskej Novej Vsi.
„Vzhľadom k vysokému záujmu o tento tematický zápas určite nájdeme náhradný termín, aby sme si túto dobročinnú akciu spoločne s fanúšikmi maximálne užili a zároveň pomohli tým, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.
Boli sme ochotní nastúpiť na zápas v oklieštenej zostave, keďže aj naši chlapci celý týždeň bojujú s virózou,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.