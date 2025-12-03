Vlani sa mu darilo v Česku. Spišská Nová Ves angažovala ofenzívneho obrancu

Hokejový klub HK Spišská Nová Ves angažoval Kanaďana Jareda McIsaaca.
Dvadsaťpäťročný obranca v minulosti pôsobil aj v zámorskej AHL či českej extralige. S „rysmi“ sa dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny.
McIssac bol v minulej sezóne najproduktívnejším obrancom českého Litvínova, keď si v 43 zápasoch pripísal 5 gólov a 14 asistencií.
V predošlých štyroch ročníkoch v AHL obliekal prevažne dres Grand Rapids Griffins, ale na 6 zápasov aj tímu Providence Bruins. Na konte má aj jeden štart vo fínskej Liige a tri duely vo švajčiarskej NL.
„Neustále sledujeme trh a pracujeme na tom, aby sme sa posúvali v tabuľke vyššie. Vďaka podpore partnerov klubu, ktorú si nesmierne vážime, vznikol finančný priestor, ktorý nám dal možnosť rozšíriť súpisku.
S kanadským ofenzívnym obrancom Jaredom McIsaacom sme podpísali kontrakt do konca sezóny. Veríme, že prinesie do mužstva pohyb, rýchlosť i dirigenstvo v presilovkách. Vlani mal vydarený ročník v Litvínove.
Veríme, že prinesie novú energiu a najmä hokejovú kvalitu do nášho tímu,” uviedol v príspevku klubu na sociálnej sieti generálny manažér Richard Rapáč.