Sezónu začal v ruskej KHL, teraz smeruje do zámoria. Posilnil klub z New Yorku

Spencer Martin.
Spencer Martin. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. nov 2025 o 11:50
V NHL má doteraz na konte 66 stretnutí.

NEW YORK. Kanadský hokejový brankár Spencer Martin sa po pôsobení v KHL sťahuje do zámoria. Dvojročnú zmluvu podpísal s klubom NHL New York Rangers.

Tridsaťročný Martin odštartoval sezónu v drese CSKA Moskva, kde odchytal 14 duelov s 90,5-percentnou úspešnosťou zákrokov.

V NHL má doteraz na konte 66 stretnutí v dresoch Colorada Avalanche, Vancouveru Canucks, Columbusu Blue Jackets a Caroliny Hurricanes.

Očakáva sa, že bude chytať na farme Rangers v tíme Hartford Wolf Pack v AHL.

NHL

