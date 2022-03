Štyri najzaujímavejšie série play off NHL, ktoré môžu nastať už v prvom kole

NEW YORK. Základná časť NHL sa skončí 29. apríla. Pre polovicu tímov to bude koniec ich sezóny, zvyšných šestnásť sa pustí do bojov o Stanley Cup. Nabité súboje sú každoročnou súčasťou vyraďovacích častí.

V základnej časti kluby odohrajú ešte viac ako dvadsať zápasov. Strom dvojíc pre play off sa pomaly začína formovať.

Ktoré zaujímavé súboje sa nám núkajú? Prečo by boli špeciálne a aké sú šance, že nastanú?

Bitka o Albertu: Calgary Flames – Edmonton Oilers

Súboje Flames a Oilers naberali v posledných rokoch na intenzite a stali sa najväčšou rivalitou v súčasnej NHL. Calgary je najväčšie mesto kanadskej provincie Alberta, zatiaľ čo Edmonton je jej hlavným mestom.