Lantošiho asistencia nestačila. České Budějovice utrpeli šiestu prehru v rade

Róbert Lantoši
Róbert Lantoši (Autor: Facebook/Banes Motor České Budějovice)
TASR|1. feb 2026 o 18:10
Prehrali na ľade Sparty.

Česká extraliga - dohrávka 40. kola

HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Góly: 23. a 25. Shore, 6. Pysyk, 19. Vesalainen - 17. Harris, 59. Štencel, 60. M. Beránek (LANTOŠI)

Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši zaznamenal v nedeľňajšom zápase českej extraligy asistenciu, jeho České Budějovice však prehrali v dohrávke 40. kola na ľade Sparty Praha 3:4.

Dvoma gólmi a asistenciou pomohol domácim k víťazstvu Kanaďan Devin Shore.

Sparte patrí v tabuľke siedma priečka, České Budějovice utrpeli šiestu prehru v sérii a sú desiate.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

