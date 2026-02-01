Lantošiho asistencia nestačila. České Budějovice utrpeli šiestu prehru v rade

Česká extraliga - dohrávka 40. kola
HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Góly: 23. a 25. Shore, 6. Pysyk, 19. Vesalainen - 17. Harris, 59. Štencel, 60. M. Beránek (LANTOŠI)
Slovenský hokejový útočník Róbert Lantoši zaznamenal v nedeľňajšom zápase českej extraligy asistenciu, jeho České Budějovice však prehrali v dohrávke 40. kola na ľade Sparty Praha 3:4.
Dvoma gólmi a asistenciou pomohol domácim k víťazstvu Kanaďan Devin Shore.
Sparte patrí v tabuľke siedma priečka, České Budějovice utrpeli šiestu prehru v sérii a sú desiate.