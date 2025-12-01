Dvorského spoluhráč bude pauzovať aspoň 6 týždňov. Klub povolal mladíka z farmy, debutuje

Americký útočník Jimmy Snuggerud v drese St. Louis Blues.
Americký útočník Jimmy Snuggerud v drese St. Louis Blues.
TASR|1. dec 2025 o 17:14
Krídelník musí absolvovať operáciu zraneného zápästia na ľavej ruke.

Krídelník Jimmy Snuggerud bude hokejistom St. Louis Blues chýbať v zámorskej NHL minimálne šesť týždňov.

Spoluhráč slovenského útočníka Dalibora Dvorského musí absolvovať operáciu zraneného zápästia na ľavej ruke. Zo zostavy tímu vypadol aj ruský útočník Alexej Toropčenko, ktorý pri domácej nehode utrpel popáleniny na nohách.

Dvadsaťjedenročný Snuggerud nastúpil za Blues vo všetkých 26 dueloch v prebiehajúcej sezóne a pripísal si päť gólov a šesť asistencií. Toropčenko zaznamenal jeden gól a jednu asistenciu v 17 stretnutiach.

Vedenie St. Louis povolalo z farmy do prvého tímu 21-ročného fínskeho útočníka Aleksanteriho Kaskimäkiho. Debut v NHL môže absolvovať už v noci na utorok v domácom súboji proti Anaheimu. Informovala agentúra AP.

Dvorského spoluhráč bude pauzovať aspoň 6 týždňov. Klub povolal mladíka z farmy, debutuje
dnes 17:14
dnes 17:14
