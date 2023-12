Podarilo sa im to po rokoch. Históriu slovenského hokeja si opäť môžete pozrieť v Sieni slávy

Samozrejme budeme sa snažiť pre novú generáciu urobiť Sieň slávy slovenského hokeja aj vo virtuálnej forme. Chceme, aby to bolo na webe, čo bude ďalšia fráza. Na štadióne však budú obrazovky a ľudia si môžu tie videá pozrieť priamo tu," skonštatoval Šatan, ktorý dodal, že do budúcna ju plánujú rozšíriť a pridávať nové veci.

Otvorenie potešilo aj Šuplera, ktorý ako tréner priviedol slovenský národný tím z C do A-kategórie v najkratšom možnom čase.

S Duklou Trenčín v sezóne 1991/1992 získal federálny titul a na olympiáde v Lillehammeri (1994) sa s reprezentáciou dostal do štvrťfinále.

Slovenský titul dosiahol so Slovanom Bratislava. "Som veľmi rád, že ľudia, ktorí tvorili históriu sa dostali do povedomia. Je to úcta k tomu, čo sa v histórii dosiahlo. Vyzerá to veľmi pekne a vnútorne si to veľmi vážim. Zaspomínal som si aj na predošlé roky," povedal.

"Verím, že to bude opäť v budúcnosti lepšie a chlapci budú pokračovať v histórii, ktorá je krásna."