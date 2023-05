Aká bude extraliga? O dvoch ligách nie je reč, tvrdia zástupcovia klubov

„Momentálne extraligové kluby diskutujú so zástupcami výkonného výboru SZĽH o témach, ktoré predpovedajú, akým spôsobom budeme ďalej fungovať,“ povedal prezident HC´05 Banská Bystrica Tomáš Boľoš.

DEMÄNOVÁ. Zástupcovia deviatich slovenských extraligových hokejových klubov v Demänovej deklarovali snahu o uzatvorenie dohody so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

Medzi zástupcami klubov, ktoré sa stretli, údajne panuje jednota. V Demänovej diskutovali predstavení Košíc, Nových Zámkov, Popradu, Banskej Bystrice, Nitry, Liptovského Mikuláša, Trenčína, Spišskej Novej Vsi a aj Prešova, ktorý v minulej sezóne skončil na poslednom mieste a mal by zostúpiť.

„Veríme, že urobíme takú dohodu so zväzom, kde budeme vedieť deklarovať fanúšikom a verejnosti a samozrejme aj partnerom, že našu ligu budeme vedieť posunúť do klubu vyspelých hokejových krajín,“ dodal Boľoš.

Tipos extraligu momentálne riadi Ligová rada SZĽH, no väčšina klubov združených v Asociácii profesionálnych hokejových klubov (APHK) dáva už dlhšie najavo svoju nespokojnosť

„Nestane sa to z večera do rána, ale zámerom klubov je mať čím najväčší počet slovenských hráčov,“ dodal prezident HK Nitra.

K tomuto cieľu by mohlo dôjsť aj znížením maximálneho počtu legionárov. V minulosti sa však extraligové kluby stavali k tomuto zámeru skôr negatívne. Aktuálne liga dovoľuje klubom sedem zahraničných hráčov.

Rozhodnutie by chceli v najbližších dňoch

Zástupcovia prítomných klubov priznali, že rokovanie s vedením SZĽH je náročné, napriek tomu očakávajú, že čoskoro nájdu riešenie.

„V minulosti sme mali na stole predbežnú dohodu so zväzom, bolo to 16. februára, keď sa všetky kluby stretli. Na tomto stretnutí došlo za nás k posunu, brali sme to ako odrazový mostík k tomu, že máme nejakú dohodu, kde zväz a ostatné kluby povedali, že súhlasia s podmienkami, ktoré vtedy boli predložené a stanovené.

Bohužiaľ, po nejakom časovom horizonte sme sa dozvedeli, že táto dohoda, jednoducho neplatí. Napriek všetkých takýmto kľúčovým témam stále iniciujeme a hľadáme cestu. Je jasné, že tieto kluby (Bratislava, Zvolen a Michalovce, pozn. red.) sa k týmto dohodám nehlásia,“ tvrdí Büdi.