Môže si Slovensko dovoliť dve hokejové extraligy? Majiteľ Slovana načrtol scenár

"Neočakávam, že to (fanúšikovia) pochopia. Chlapci musia presvedčiť výkonmi. Potom bude všetko odpustené. Lepších slovenských trénerov nemáme. Nemôžeme to brať tak, že ty si z Trenčína, tak tu už nebudeš trénovať."

"Náš pohľad je taký, že Slovan bude vždy hrať pod SZĽH. Slovan nepôjde do ligy, kde nebudeme mať možnosť spolupracovať so SZĽH. Môžeme ísť do zahraničnej ligy, ale musíme mať možnosť spolupracovať.

Ak hrozí, že by boli dve ligy, v takom prípade tu Slovan určite zostane a so Zvolenom, Michalovcami – a hovorí sa ešte aj o Trenčíne – vytvoríme ligu pod zväzom.

A tvrdíme, že do dvoch rokov sme na takej výkonnosti ligy ako predtým. Pokiaľ sa to rozdelí, my vytvoríme extraligu s ôsmimi mužstvami. Koľko budú mať oni mužstiev, to ja neviem."