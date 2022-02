Odpútajú sa z posledného miesta? Liptáci angažovali štvoricu hráčov

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Lukáš Paukovček zmenil pôsobisko v posledný deň prestupového obdobia (15. februára). Z Dukly Trenčín zamieril do Banskej Bystrice, opačným smerom putoval obranca Adam Žiak.

Poslednú možnosť na posilnenie kádrov využili aj Liptovský Mikuláš či Nitra.

Do kádra Liptovského Mikuláša, ktorý je na poslednej 12. priečke Tipos extraligy, pribudli štyri nové tváre. Zo Zvolena prišiel slovenský útočník Dalibor Ďuriš a ofenzívu by mal posilniť aj Rus Ildar Šiksatdarov. Do zadných radov pribudli skúsený slovenský obranca Juraj Cebák a Američan Brandon Fehd.