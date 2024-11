Slovenské hokejistky čaká olympijská kvalifikácia, v nominácii nechýba Lopušanová

"Nominácia na turnaj v Piešťanoch je viac-menej taká, akú sme si predstavovali. V súčasnosti je to asi najsilnejší káder, ktorý dokážeme poskladať. Veríme, že sa to ukáže aj na ľade.

Slovenské reprezentantky absolvovali generálku na kvalifikačný turnaj v novembri na Nemeckom pohári, s papierovo silnejšími súperkami zaknihoval tri tesné prehry.

"Z herného hľadiska to bolo dobré, ale treba povedať aj to, že sme nedokázali ani raz zvíťaziť. Potrebujeme dosiahnuť dobrý výsledok s týmito súperkami, pretože by nám to určite psychicky pomohlo."

S decembrovými protivníčkami sa slovenské hokejistky nekonfrontujú na pravidelnej báze.

S kazašským ženským hokejom majú čiastočne skúsenosť z nadnárodnej EWHL, kde účinkuje tím Aisulu Almaty.