Hokejisti Martina nepotešili vyše tisíc fanúšikov, po ich prehre sa mení líder súťaže

BRATISLAVA. Hokejisti HK TAM Levice sú po dvanástom kole TIPOS ligy novým lídrom druhej najvyššej slovenskej súťaže.
V stredu zvíťazili na ľade Martina 3:1 a na čele majú jednobodový náskok pred Humenným, ktoré uspelo v Nových Zámkoch 2:1 po predĺžení.
Martin, ktorého hnalo v domácom zápase za víťazstvom viac ako 1300 hokejových fanúšikov, je tretí so sedembodovou stratou na Levice.
Najjednoznačnejšie víťazstvo si pripísala Skalica, ktorá deklasovala Považskú Bystricu 7:2. Zhodnou bilanciou dva góly a jedna asistencia sa vo farbách Záhorákov zaskveli Richard Nemec a Rastislav Špirko.
TIPOS SHL - 12. kolo
Martin - Levice 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Góly: 4. Paulíny (Bakala) - 21. Král (Vaňo, Štrbáň), 57. Králik (Svitana), 60. Chlepčok.
Rozhodovali: Smrek, Valo - Rehák, Beniač, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1320 divákov
Dubnica - Žiar nad Hronom 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Góly: 2. Feranec (Beráts), 27. Legalin (Hovorka, Pangelov), 48. Pobežal (Chatrnúch, Haščič), 52. Tybor (Nahalka, Chatrnúch), 59. Ružek (Balko) – 4. Sládok (Magdolen, Babeliak)
Rozhodovali: Korba, Fridrich – Ščurka, Ševčík, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia 0:0
Nové Zámky - Humenné 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 50. Štrauch (Šutý) - 24. Borov (Šachvorostov), 65. Borov.
Rozhodovali: Hlinka, Staňo – Hanko, Nosek, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.
Považská Bystrica - Skalica 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Góly: 11. J. Zlocha (Nahálka, Beták), 55. Galimov (Belic) - 5. Špirko (Škápik, Jurák), 14. Kuba (Špirko, Filip), 27. Obdržálek (Jurík, Nemec), 31. Nemec (Jurík, Kubíček), 46. Fungáč (Šátek, Duban), 47. Nemec (Obdržálek, Kubíček), 48. Špirko (Jurák, Kuba)
Rozhodovali: Kalina, Čahoj – Janiga, Kováčik, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
TEBS Bratislava - Topoľčany 2:3 sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 22. Lupták (Knižka, Jendek), 52. Jendek (Buc, Zahradník) – 8. Šišovský (Stránský, Ondria), 29. Šišovský (Ejem, Stránský), rozh. nájazd premenil Bečka
Rozhodovali: Müller, Magušin - Fekete, Junek, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0