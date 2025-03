Štvrťfinále play-off SHL sa začalo rovnakými výsledkami. Uspeli Humenné a Dubnica

/zdroj hockeyslovakia.sk/

Juraj Jurík st., tréner HK Skalica: "Do zápasu sme vstúpili tak, ako sme chceli. Chceli sme byť aktívni, tvoriť hru, byť dominantní. Bohužiaľ, hneď z prvej vážnejšej akcie nám súper dal gól. To nás trochu poznamenalo. Potom sme sa vrátili do zápasu a dnes sme nehrali zle, hrali sme dobre, ale zhoreli sme v koncovke. Jednoducho, z toho tlaku je potrebné, aby sme dali viac ako jeden gól, mužstvu by to pomohlo. Nedá sa nič robiť, prvý bod sme nezískali, zajtra sa hrá o druhý. Musíme sa pripraviť, určite budeme chcieť získať ten druhý bod, aby sme vyrovnali stav série na 1:1. Keď budeme hrať zajtra tak ako dnes, tak máme na to, aby sme ten bod získali."

Tibor Tartaľ, tréner HC 19 Humenné: "Mali sme od úvodu vášeň a emóciu. Skórovali sme ako prví, to nám pomohlo a dalo energiu. V druhej tretine na seba zobral moment Roman Durný a podržal nás v ťažkých situáciách. V tretej tretine sme boli obyčajní ľudia s neobyčajnými schopnosťami. Máme prvý bod, zostaneme pokorní a zajtra musíme hrať rýchlejšie a tvrdšie."