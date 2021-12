Mali cestovať do Nórska. Slovenská osemnástka bude hrať už zajtra v Budapešti

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov musela nečakane zmeniť program v decembrovej asociačnej prestávke. Namiesto stredajšieho plánovaného odletu do Nórska, kde sa mala predstaviť na Turnaji štyroch krajín, odcestuje do Maďarska.

Dôvodom zmeny bolo sprísnenie protipandemických opatrení v Nórsku, na základe ktorých plánované podujatie na severe Európe zrušili. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk

Slovenská osemnástka, ktorú na druhom turnaji za sebou vedie tréner Roman Sýkora, sa informáciu o zrušení dozvedela v pondelok v noci. V Gjöviku sa mala predstaviť proti rovesníkom z Nórska, Maďarska a Dánska.