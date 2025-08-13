ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, Hlinka Gretzky Cup 2025 LIVE (skupina B)

Slovensko U18 vs. Švédsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025.
Slovensko U18 vs. Švédsko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025. (Autor: Sportnet)
Sportnet|13. aug 2025 o 16:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025: Slovensko U18 - Švédsko U18.

TRENČÍN. Hokejisti Slovenska a Švédska do 18 rokov dnes hrajú zápas skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.

Stretnutie hostí Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

Slováci majú po dvoch zápasoch na konte jednu výhru a jednu prehru. Domáci turnaj odštartovali prehrou proti USA 3:6, následne však zdolali Nemecko 1:0.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Slovensko U18 - Švédsko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, streda, Trenčín, LIVE)

Hlinka Gretzky Cup Skupina B 2025/2026
13.08.2025 o 19:00
3. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní tretieho zápasu slovenskej reprezentácie na Hlinka Gretzky Cupe. Dnes si to slovenskí mladíci rozdajú s reprezentáciou Švédska.

Slovensko

Slovenskí mladíci odohrali na turnaji zatiaľ dva zápasy. V prvom sa stretli s výberom USA a podali naozaj výborný výkon. Siahali v zápase na body, ale v posledných minútach im zápas ušiel a napokon prehrali 3:6. Druhý zápas proti Nemecku Slováci dominovali celý zápas, ale nedokázali prekonať výborného Rockla v bráne Nemecka. Napokon sa to podarilo tesne pred kocom Matejovi Stankovenovi. Slovensko napokon vyhralo tesne 1:0.

Švédsko

Švédi majú po dvoch zápasoch na svojom konte plný počet bodov. V úvodnom zápase doslova zničili nemecký výber. Vyhrali vysoko 10:0. Druhý zápas proti USA im od začiatku príliš nevychádzal. Prehrávali 1:3, ale duel napokon otočili a zvíťazili 5:3. V dnešnom zápas sú Tree Kronor jasným favoritom. My však veríme, že naši chlapci podajú heroický výkon a švédskeho súpera zdolaju.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

2

2

0

0

0

15:3

6

2.

USA

2

1

0

0

1

9:8

3

3.

Slovensko

2

1

0

0

1

4:6

3

4.

Nemecko

2

0

0

0

2

0:11

0

Reprezentácie

    ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, Hlinka Gretzky Cup 2025 LIVE (skupina B)
    dnes 16:00
