ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, Hlinka Gretzky Cup 2025 LIVE (skupina B)

TRENČÍN. Hokejisti Slovenska a Švédska do 18 rokov dnes hrajú zápas skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Stretnutie hostí Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
Slováci majú po dvoch zápasoch na konte jednu výhru a jednu prehru. Domáci turnaj odštartovali prehrou proti USA 3:6, následne však zdolali Nemecko 1:0.
Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Slovensko U18 - Švédsko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, streda, Trenčín, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Skupina B 2025/2026
13.08.2025 o 19:00
3. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní tretieho zápasu slovenskej reprezentácie na Hlinka Gretzky Cupe. Dnes si to slovenskí mladíci rozdajú s reprezentáciou Švédska.
Slovensko
Slovenskí mladíci odohrali na turnaji zatiaľ dva zápasy. V prvom sa stretli s výberom USA a podali naozaj výborný výkon. Siahali v zápase na body, ale v posledných minútach im zápas ušiel a napokon prehrali 3:6. Druhý zápas proti Nemecku Slováci dominovali celý zápas, ale nedokázali prekonať výborného Rockla v bráne Nemecka. Napokon sa to podarilo tesne pred kocom Matejovi Stankovenovi. Slovensko napokon vyhralo tesne 1:0.
Švédsko
Švédi majú po dvoch zápasoch na svojom konte plný počet bodov. V úvodnom zápase doslova zničili nemecký výber. Vyhrali vysoko 10:0. Druhý zápas proti USA im od začiatku príliš nevychádzal. Prehrávali 1:3, ale duel napokon otočili a zvíťazili 5:3. V dnešnom zápas sú Tree Kronor jasným favoritom. My však veríme, že naši chlapci podajú heroický výkon a švédskeho súpera zdolaju.
Slovensko
Slovenskí mladíci odohrali na turnaji zatiaľ dva zápasy. V prvom sa stretli s výberom USA a podali naozaj výborný výkon. Siahali v zápase na body, ale v posledných minútach im zápas ušiel a napokon prehrali 3:6. Druhý zápas proti Nemecku Slováci dominovali celý zápas, ale nedokázali prekonať výborného Rockla v bráne Nemecka. Napokon sa to podarilo tesne pred kocom Matejovi Stankovenovi. Slovensko napokon vyhralo tesne 1:0.
Švédsko
Švédi majú po dvoch zápasoch na svojom konte plný počet bodov. V úvodnom zápase doslova zničili nemecký výber. Vyhrali vysoko 10:0. Druhý zápas proti USA im od začiatku príliš nevychádzal. Prehrávali 1:3, ale duel napokon otočili a zvíťazili 5:3. V dnešnom zápas sú Tree Kronor jasným favoritom. My však veríme, že naši chlapci podajú heroický výkon a švédskeho súpera zdolaju.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
2
2
0
0
0
15:3
6
2.
USA
2
1
0
0
1
9:8
3
3.
Slovensko
2
1
0
0
1
4:6
3
4.
Nemecko
2
0
0
0
2
0:11
0