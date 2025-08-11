VIDEO: Slovenskí hokejisti srdnato bojovali, no na víťazstvo nestačil ani hetrik Ozogányho

Vpravo brankár Brady Knowling (USA), ktorého prekonáva uprostred Oliver Ozogány (Slovensko).
Vpravo brankár Brady Knowling (USA), ktorého prekonáva uprostred Oliver Ozogány (Slovensko). (Autor: TASR)
11. aug 2025 o 21:32
Slovensko vstúpilo do turnaja napokon prehrou.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B

Slovensko - USA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Góly: 5. Ozogány (Goljer), 39. Ozogány (Hybský, Tariška), 50. Ozogány (Goljer, Bernát) – 5. Varga (Duskocy), 24. Harper (Zielinski, Klepov), 40. Zielinski (Hextall, Klepov), 59. Davidson, 59. Rogowski, 60. Bogas

Rozhodcovia: Hronský, Crman - Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0,

Počet divákov: 3258

Zostava SR: Hrenák - Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Stančík - Bernát, Stankoven, Rezničák - Tariska, Hybský, Ozogány - Rausa, Kubát, Zvolenský - Plančár, Lukáčik, Obušek - Matta

TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v úvodnom zápase na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 proti rovesníkom z USA 6:3.

S favoritom dlho držali krok, no v 59. minúte inkasovali rozhodujúci gól.

Všetky tri góly slovenského tímu strelil útočník Oliver Ozogány.

V 14 opustil domov, študuje na dvoch školách. Odmena? Čaká ho najlepšia juniorka na svete

Slováci nastúpia na ďalší duel v utorok od 19.00 h proti Nemecku. Nemci začali turnaj vysokou prehrou, keď od Švédska dostali debakel 0:10. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.

Zľava Kristián Rezničák (Slovensko) a Luke Puchner (USA) počas hokejového zápasu Slovensko 18 - USA 18 na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.
Sprava Roderik Černák (Slovensko) a Jaxon Wiliams (USA) počas hokejového zápasu Slovensko 18 - USA U18 na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.
Zľava brankár Samuel Hrenák (Slovensko) a hokejista Brooks Rogowski (USA) počas zápasu Slovensko 18 - USA U18 na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.
Sprava Kade Meyer (USA), Alexej Kubát (Slovensko), brankár Brady Knowling a Shaeffer Gordon-Carroll (obaja USA) počas hokejového zápasu Slovensko 18 - USA 18 na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.
Zľava kapitán Luke Puchner (USA), prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan, bývalý hokejista a člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie Zdeno Chára a kapitán Adam Goljer (Slovensko) pózujú pred hokejovým zápasom Slovensko 18 - USA 18 na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup.

Hokejisti Kanady zvíťazili nad Fínskom 5:3 v úvode „českej“ B-skupiny v Brne. Úspešne tak vstúpili do turnaja, v ktorom triumfovali v uplynulých troch ročníkoch. Domáci Česi v úvodný deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 6:2.

VIDEO: Vyrovnávajúci gól Olivera Ozogányho na 1:1

Stretnutie hostil Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne. V skupine B figurujú aj Švédsko a Nemecko, ktoré už vstúpili do turnaja dnes popoludní.

VIDEO: Hetrik Olivera Ozogányho

VIDEO: Vyjadrenie trénera Martina Dendisa a Olivera Ozogányho

Oliver Ozogány, útočník, strelec troch gólov SR:

"Bolí to, keďže sme s Američanmi hrali vyrovnaný hokej až do predposlednej minúty. Musíme sa z toho poučiť a do ďalších zápasov pridať. Už (v príprave) proti Kanade sme dostali facku, ale rozobrali sme si to a dnes sme sa snažili robiť správne tie dôležité maličkosti. Povedali sme si, že musíme hrať viac obetavo aj fyzicky. Som rád, že sa mi podarilo streliť hetrik, no bez tímu by som to nedokázal. Bolo by však lepšie, keby sme zvíťazili. Sme veľmi radi, že hráme pred domácim publikom. Škoda, že sme zápas nedotiahli do víťazného konca.“

(zdroj: hockeyslovakia.sk)

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

1

1

0

0

0

10:0

3

2.

USA

1

1

0

0

0

6:3

3

3.

Slovensko

1

0

0

0

1

3:6

0

4.

Nemecko

1

0

0

0

1

0:10

0

Reprezentácie

