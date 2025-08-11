VIDEO: Slovenskí hokejisti srdnato bojovali, no na víťazstvo nestačil ani hetrik Ozogányho

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B
Slovensko - USA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
Góly: 5. Ozogány (Goljer), 39. Ozogány (Hybský, Tariška), 50. Ozogány (Goljer, Bernát) – 5. Varga (Duskocy), 24. Harper (Zielinski, Klepov), 40. Zielinski (Hextall, Klepov), 59. Davidson, 59. Rogowski, 60. Bogas
Rozhodcovia: Hronský, Crman - Hercog, D. Konc ml., vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0,
Počet divákov: 3258
Zostava SR: Hrenák - Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Stančík - Bernát, Stankoven, Rezničák - Tariska, Hybský, Ozogány - Rausa, Kubát, Zvolenský - Plančár, Lukáčik, Obušek - Matta
TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v úvodnom zápase na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 proti rovesníkom z USA 6:3.
S favoritom dlho držali krok, no v 59. minúte inkasovali rozhodujúci gól.
Všetky tri góly slovenského tímu strelil útočník Oliver Ozogány.
Slováci nastúpia na ďalší duel v utorok od 19.00 h proti Nemecku. Nemci začali turnaj vysokou prehrou, keď od Švédska dostali debakel 0:10. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.
Hokejisti Kanady zvíťazili nad Fínskom 5:3 v úvode „českej“ B-skupiny v Brne. Úspešne tak vstúpili do turnaja, v ktorom triumfovali v uplynulých troch ročníkoch. Domáci Česi v úvodný deň zdolali Švajčiarsko presvedčivo 6:2.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Olivera Ozogányho na 1:1
Stretnutie hostil Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne. V skupine B figurujú aj Švédsko a Nemecko, ktoré už vstúpili do turnaja dnes popoludní.
VIDEO: Hetrik Olivera Ozogányho
VIDEO: Vyjadrenie trénera Martina Dendisa a Olivera Ozogányho
Oliver Ozogány, útočník, strelec troch gólov SR:
"Bolí to, keďže sme s Američanmi hrali vyrovnaný hokej až do predposlednej minúty. Musíme sa z toho poučiť a do ďalších zápasov pridať. Už (v príprave) proti Kanade sme dostali facku, ale rozobrali sme si to a dnes sme sa snažili robiť správne tie dôležité maličkosti. Povedali sme si, že musíme hrať viac obetavo aj fyzicky. Som rád, že sa mi podarilo streliť hetrik, no bez tímu by som to nedokázal. Bolo by však lepšie, keby sme zvíťazili. Sme veľmi radi, že hráme pred domácim publikom. Škoda, že sme zápas nedotiahli do víťazného konca.“
(zdroj: hockeyslovakia.sk)
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
1
1
0
0
0
10:0
3
2.
USA
1
1
0
0
0
6:3
3
3.
Slovensko
1
0
0
0
1
3:6
0
4.
Nemecko
1
0
0
0
1
0:10
0