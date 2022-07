Oživí krásne spomienky. Molnár bude na Hlinka Gretzky Cupe jediný obhajca striebra

Pri neúčasti najväčších slovenských hviezd by mal byť v auguste práve on jedným z lídrov tímu.

Myslím si, že aj ročník 2005 je kvalitný a môže dosiahnuť dobré výsledky. Do turnaja pôjdeme skromne, rovnako ako vlani, a nebudeme si dávať prehnané ciele. Chceme hrať náš systém, rýchly hokej a uvidíme, čo to prinesie," povedal rodák z Nitry.

"Cítim, že by som mal byť líder mužstva a chcem to ukázať na ľade aj mimo neho. Chcem čo najviac pomôcť spoluhráčom, ale do Kanady cestujeme ako jeden tím a nie ako individuality. Nejde o to, aby sme sa ukázali ako jednotlivci. Podstatný je dobrý kolektív, čo potvrdil aj minuloročný Hlinka Gretzky Cup.

Máme výhodu v tom, že viacerí sa dobre poznáme z projektu, a preto sa o dobrú partiu neobávam," uviedol Molnár na margo tohtoročnej edície prestížneho turnaja.

Ten sa uskutoční v kanadskom Red Deere. Slováci sa v A-skupine stretnú s domácimi hráčmi, Švédmi a Švajčiarmi.