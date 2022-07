Slováci sa chystajú na Hlinka Gretzky Cup, lídrom má byť Chromiak

Hlavný tréner Tibor Tartaľ má k dispozícii 28 hráčov, z ktorých 22 odcestuje na turnaj do kanadského mesta Red Deer.

BRATISLAVA. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov už odštartovali v Poprade prípravu na tohtoročný Hlinka Gretzky Cup, na ktorom vlani získali strieborné medaily.

"Máme v skupine veľmi kvalitných súperov, bude to prestíž zmerať si s nimi sily. Pôjdeme krok po kroku. V prvom rade chceme byť konkurencieschopní a pokúsime sa v každom zápase siahnuť na víťazstvo.

Prípravu na Hlinka Gretzky Cup 2022 ukončia Slováci 21. júla, do dejiska podujatia odcestujú 26. júla a o tri dni neskôr odohrajú prípravný duel proti Američanom.

Základom každého úspechu je dobrá partia, platilo to vlani a bude to platiť aj teraz. Máme v kádri viacero hráčov, ktorí prešli projektom a uvidíme, ako sa popasujú s medzinárodnou previerkou," uviedol 35-ročný Tartaľ na margo ambícií jeho zverencov, citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Turnaj sa koná v dňoch 31. júla až 6. augusta. Z úspešnej partie z minulého roka figuruje v nominácii útočník Ondrej Molnár, novým lídrom tímu by mal byť 16-ročný obranca Jakub Chromiak.

Chromiak: pomohli mi Hokejové letá

Mladší brat Martina Chromiaka už má za sebou zápasy za Duklu Trenčín v slovenskej extralige a prispel aj k návratu slovenskej "osemnástky" medzi elitu na ostatnom turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta.

"Som pripravený na rolu lídra a urobím všetko pre to, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. V rámci letnej prípravy som chodieval aj na ľad, pomohli mi tiež reprezentačné Hokejové letá, a tak si myslím, že som pred turnajom dobre nachystaný.

Veľmi sa teším na to, že budeme hrať v Kanade a navyše proti domácemu mužstvu. Návštevy na štadiónoch určite trochu prispejú k tomu, že budeme pod tlakom. Som na to zvedavý.

Myslím si, že aj súčasný tím má na to, aby prekvapil a dosiahol podobný úspech ako minuloročná osemnástka. So spoluhráčmi sa dobre poznáme z projektu alebo iných mládežníckych reprezentácií, ovládame herný systém a pokúsime sa o dobrý výsledok," vyhlásil Chromiak, ktorý bude k dispozícii na drafte do NHL v roku 2024.