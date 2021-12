Najlepšou Slovenkou bola iba 15-ročná brankárka. Prehre však nezabránila

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Gabriela Sabolová, trénerka Slovenska: "Bol to zápas, aký sme očakávali, teda korčuliarsky veľmi náročný. Na môj vkus to bolo až príliš otvorené, veľa prečíslení na jednej aj druhej strane, ale hralo sa vo vysokom tempe. Češky nás výrazne prestrieľali, ale v druhej polovici sme chytili opraty zápasu do svojich rúk a podarilo sa nám vyrovnať.

Žiaľ, v predĺžení sme inkasovali rozhodujúci gól. Ale sme spokojní s tým, že za stavu 1:3 sme sa proti náročnému súperovi dokázali vrátiť do zápasu a vyrovnať. Brankárka Debnárová nás držala v hre a aj vďaka nej nám súperky neušli ešte výraznejšie a mali sme šancu na zvrat. To, že v nedeľu nehráme, sme nemohli ovplyvniť.

Bohužiaľ, taká je doba. Aj my sme museli predchádzajúci zraz ukončiť skôr. Mrzí nás to, ale nič sa nedá robiť, musíme sa prispôsobiť. Maďarky sú náš súper na MS, chceli sme ich preto vidieť vo vzájomnej konfrontácii. Celkovo nám turnaj ukázal, ako na tom sme. Dievčatá, ktoré mali sťažené podmienky, si mohli kvalitne zatrénovať a porovnať sa v medzinárodnej konfrontácii.

Pomohlo to im aj nám. Videli sme ich pokope a spravili sme si obraz o ich výkonnosti. V nedeľu po raňajkách sa pobalíme a pôjdeme domov. Dievčatá budú mať voľno, ďalší zraz bude 26. decembra, začíname testami. Absolvujeme pár tréningov a dva zápasy v Rakúsku.

Toto absolvuje širší káder, čiže všetky hráčky, ktoré pripadajú do úvahy pre MS. Na Silvestra budeme mať dva dni voľno a 2. januára sa stretneme s užším výberom na záverečnej príprave s dvoma zápasmi proti Japonsku. Následne nás už budú čakať MS."