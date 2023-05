Ramsay rieši problémy s obrancami. Budú hrať iba útočníci?

V očakávaní je možný príchod Šimona Nemca, ktorého New Jersey Devils prehráva v play-off NHL s Carolinou Hurricanes už 1:3 na zápasy. Možno posledný odohrajú zo štvrtka na piatok.

Z nej navyše krátko pred šampionátom vypadol pre zranenie Martin Gernát, ktorého musel narýchlo nahrádzať skúsený, no už predtým počas prípravy vyradený Adam Jánošík.

„Nechali sme sa často vylučovať, obrancovia boli vyťažení a unavení, niektorých trápili zdravotné problémy. Veľa sme tiež experimentovali so zložením formácií, kombinovali sme hráčov a hľadali sme zostavu, ktorá by mohla fungovať,“ vysvetľoval kanadský tréner.

„Bola to naša možnosť, keby Kňažko alebo Gernát dostali trest do konca zápasu alebo by v ňom nemohli pokračovať,” hovoril asistent trénera Ján Pardavý.

Práve po vypadnutí Gernáta z nominácie museli pristúpiť k zmene a rozhodli sa pre odvážne riešenie. Nebude však úplnou improvizáciou.

„Napokon sme po tom siahli hneď od začiatku. Hrivík na tomto poste hrával aj v Leksande a cíti sa tam dobre. Skúsime to teda hneď od začiatku,” dodal Pardavý.