Tancoval na námestí, radil novinárom. Zo zabávača Hudáčka vyrástol líder

„My, starší chalani sme tu na to, aby sme líderstvo zobrali na seba a odovzdávali ho mladším tak, ako to bolo v mojom prípade pred jedenástimi rokmi. Musí to byť prepojené, ale my starší by sme im to mali uľahčiť,“ povedal.

Stabilná opora

Hudáček patrí k stabilným oporám reprezentácie. Turnaj v Rige je jeho siedmy na tejto úrovni, reprezentoval aj na poslednej zimnej olympiáde, na ktorej získal bronzovú medailu.

V najcennejšom drese odohral 114 zápasov. V historickom poradí je na 20. mieste. Ak nastúpi na všetky zápas v skupine, dostane sa na 14. miesto pred asistenta trénera reprezentácie Jána Pardavého.

VIDEO: Libor Hudáček a jeho gól v semifinále MS 2012