Nitru nakopol k bodom až štrajk fanklubu. Hrnka: Bol to jasný signál

"Môžeme si za to sami svojou hrou, že to až takto vyústilo. Všetci dobre vieme, že nitrianski fanúšikovia fandia v dobrom aj v zlom.

Dostali sme jasný signál, ktorý musíme pretaviť v náš prospech, aby to bol pre nás impulz.

Berieme to, musíme sa k tomu postaviť chlapsky a začať hrať," povedal odchovanec Nitry, ktorý odohral prvé stretnutie v sezóne, keď sa do zostavy vrátil po zranení: "Ťažký zápas, výkon nebol optimálny, stále to nie je to, čo chceme hrať. Pozitívum je, že sme dokázali otočiť vývoj."

Hostia v úvodnom dejstve prestrieľali svojho súpera v pomere 16:12, no Nitru podržal Libor Kašík. Vďaka českému brankárovi sa ujali vedenia práve Nitrania.

V 17. minúte využil početnú výhodu o dvoch hráčov Filip Bajtek.