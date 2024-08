Mladí Slováci sa postarali o senzáciu. Proti Švédom získali bod

Hlinka Gretzky Cup 2024 - skupina A

Topfavorita trápili až tak, že duel dostali do predĺženia. Zabojovali, hoci sa im nepodaril úvod.

Švédi otvorili skóre už v 3. minúte zásluhou Ekberga a do dvojgólového vedenia šli o 20 minút neskôr. Prvý gól Slovenska strelil v 27. minúte Tomík, no do konca druhého dejstva prinavrátil Švédom dvojgólové vedenie Wozniak.