Dvadsiatka v Piešťanoch neoslnila. Podľahla aj Švajčiarom a skončila posledná

Slovenskí hokejisti do 20 rokov počas tréningu
TASR|9. nov 2025 o 17:48
Slováci na záver dostali šesť gólov.

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov

Slovensko - Švajčiarsko 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Góly: 47. Gašo, 57. Chrenko - 47. a 54. Mottard, 4. Blessing, 9. Sansonnens, 20. Reber, 22. Van Rohr

PIEŠTANY. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali aj svoj záverečný štvrtý zápas na Turnaji piatich krajín v Piešťanoch.

V nedeľu podľahli rovesníkom zo Švajčiarska 2:6, keď už po prvej tretine viedol súper 3:0. Na domácom podujatí tak nezískali ani bod a obsadili konečné piate miesto.

Celkovými víťazmi sa stali mladí Švédi, ktorí na záver zdolali Česko 6:2.

Góly SR 20 strelili v tretej tretine Alex Gašo a Tomáš Chrenko. Zverenci trénera Petra Frühaufa predtým v kúpeľnom meste nestačili ani na Fínsko (2:6), Švédsko (3:9) a Česko (2:5).

Podujatie bolo pre slovenskú „dvadsiatku“ turnajovou generálkou na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční na prelome rokov v USA.

Reprezentácie

