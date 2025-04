Premiéra Országhovi nevyšla. Švajčiari nás viackrát posadili na zadok, hovoril expert

„Raz to muselo prísť. Možno lepšie teraz, ako počas MS v hokeji. Pre slovenských hokejistov to bol ťažký zápas. Švajčiari boli rýchli a fyzickí. Viackrát nás doslova posadili na zadok,” zhodnotil v prenose JOJ Plus expert Rastislav Konečný.

Országh: Veľká škoda

Slováci sa v úvode prípravy na svetový šampionát musia zaobísť bez kormidelníka Craiga Ramsayho. Úlohu hlavného trénera prebral Vladimír Országh, niekdajší reprezentačný asistent.

„Cítil som sa fajn. Na začiatku som bol, samozrejme, nervózny, ale po prvom buly to úplne opadlo,” opisoval debut dočasný tréner.

Do švajčiarskej dediny Herisau prišiel nový kouč s omladeným výberom. Generálny manažér Miroslav Šatan nominoval až štyroch nováčikov.

„Skúšali sme veľa mladých hráčov, ktorí sa ešte musia stotožniť so systémom. Pre nich sú to ale mimoriadne cenné skúsenosti,” uviedol po zápase pre JOJ Plus tréner Országh.