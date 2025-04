Nezlomní Švajčiari dokázali proti Slovákom trikrát vyrovnať. Zápas rozhodlo až predĺženie

Vladimír Országh, tréner SR: „Ja si myslím, že to bol dobrý zápas. Máme veľa nových chalanov, ktorí sa stále zžívajú so systémom. Boli tam chyby, ale to k tomu patrí. Škoda, že vždy keď sme viedli, nás súper dotiahol. Každý 'bod' je dobrý a pre nových hráčov sú to dôležité a cenné skúsenosti. Bolo veľa slušných vecí, na druhej strane bolo veľa hluchších miest, hlavne v druhej tretine. Musíme hrať jednoduchšie, dostávať puky z pásma a viac si pomáhať. Boli situácie, pri ktorých musíme byť aktívnejší. Pri napádaní, ale aj pri zdvojovaní v obrannom pásme, takže máme na čom pracovať. Osobne som sa cítil fajn, nejaká nervozita pred zápasom vždy je, ale keď sa vhodí buly, tak to z vás opadne a sústredíte sa už len na zápas.“

Matej Kašlík, útočník SR a autor dvoch gólov: „Viedli sme, ale od nás to bol ležérny zápas. Musíme viac rozbehnúť nohy, Švajčiari dobre korčuľujú a boli o niečo lepší. Niektorí chalani dlhšiu dobu nehrali, ale to nie je výhovorka. Chceme to zlepšiť do zajtrajšieho zápasu. Odo mňa to tiež môže byť lepšie, viem, že nohy mi môžu ísť lepšie. Nehovorím, že som sa necítil dobre, ale verím, že sa pripravím ešte lepšie.“

Libor Nemec, útočník SR a debutant v národnom A-tíme: „Od začiatku to bol dobrý vyrovnaný zápas. Malo to vysoké tempo a rozhodol záverečný krok, ktorý sa nám nepodaril spraviť. Určite tam bola menšia nervozita, keďže to bol môj prvý zápas medzi mužmi v reprezentácii a je to pre mňa veľká česť. Bolo to super, som rád, že som tu a môžem byť v tomto tíme. Verím, že nadviažem na tento výkon a budem hrať ešte lepšie.“