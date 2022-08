ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko na Hlinka Gretzky Cup 2022

Vážení hokejoví fanúšikovia, vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu medzi Švajčiarskom a Slovenskom na turnaji Hlinka Gretzky Cup. Stretnutie sa začína o 23:00.



Tímy sa na turnaji Hlinka Gretzky Cup stretli naposledy pred tromi rokmi, zahrali si proti sebe o konečné siedme miesto. Slovensko vtedy otáčalo z 0:2 na konečných 7:5, v našom tíme nastúpila aj dvojka nedávneho draftu Šimon Nemec.



Švajčiari na úvod aktuálneho turnaja vysoko podľahli Kanade 0:14, následne nestačili ani na Švédov a prehrali 3:9.



Naši chlapci podľahli v úvodnom vystúpení Švédsku 1:4, no ukázali dobrý hokej a Švédov dokonca prestrieľali. Proti Kanade sa nám vôbec nedarilo, prehrali sme 1:9. O náš jediný presný zásah sa postral Peter Císar.



Vzhľadom na vývoj v tabuľke A-skupiny už zverenci trénera Tibora Tartaľa nemajú možnosť postúpiť do semifinále. Na základe výsledku zápasu so Švajčiarskom si tak zahrajú buď o konečné piate alebo siedme miesto.