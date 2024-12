Káder dvadsiatky prešiel škrtmi. Tréneri uvoľnili miesto pre zámorské posily

O miesto na svetovom šampionáte juniorov zabojuje aj 17-ročný útočník Tomík. Ten síce v pôvodnej nominácii na záverečnú fázu prípravy nefiguroval, tréneri sa ho vzhľadom na zlepšenú formu z uplynulých zápasov v Tipos extralige v drese Trenčína a nedávnemu dvojzápasu osemnástky proti Česku rozhodli povolať.

"Doma na Slovensku som hovoril, že budeme sledovať aj zápasy osemnástky a chlapcov, ktorí majú reálnu šancu zabojovať o majstrovstvá sveta. Tobias sa k nám pripojí a pevne verím, že urobí na nás taký dojem na ľade, že si vybojuje miestenku na šampionát," uviedol reprezentačný kouč.

Výprava juniorskej reprezentácie sa v pondelok presunula na letisko do Halifaxu, odkiaľ ju čakal let do Montrealu. Následne autobusový presun do Cornwallu. V meste na kanadsko-americkej hranici bude osem dní a odohrá ďalšie dva prípravné zápasy, 20. decembra v Cornwalle proti Fínsku a 21. decembra v Kingstone proti USA.

"Šampionát sa nezadržiteľne blíži. Našu formu potrebujeme doladiť. Chceme si prejsť presilovky, ktorým sme sa zatiaľ nevenovali z logických dôvodov – chýbali nám presilovkoví hráči pre šampionát. Od tohto týždňa už budeme pokope až na Dalibora, ktorý sa pripojí 23. decembra," skonštatoval Feneš.