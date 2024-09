Šimon Nemec sa dozvedel, či nastúpi proti Kazachstanu. Frühauf hovoril o jeho stave

BRATISLAVA. Slovensku v najdôležitejšom zápase kvalifikácie na ZOH 2026 nepomôže mladý obranca Šimon Nemec.

Informáciu pre JOJ Šport potvrdil asistent trénera Peter Frühauf.

"Rozsah zranenia je vážnejší, ako sme očakávali. Konzultovali sme to aj s vedením New Jersey Devils," povedal Frühauf s tým, že Nemec odletí do USA, kde bude pokračovať v liečbe.