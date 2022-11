Mrzela ho slabá efektivita. Človek by neveril, koľko šancí sa dá spáliť, vraví Šatan

"Možno som sa až príliš snažil streliť gól, nepadalo mi to. Takéto zápasy a obdobia športovec niekedy má. Treba stále myslieť pozitívne. Pohľad na turnaj by bol úplne iný, keby sa nám podarilo streliť viac gólov.

Kapitánom Slovenska na Nemeckom pohári 2022 bol obranca Mislav Rosandič, ktorý bol spokojný s hrou mladého tímu.

"Do šancí sme sa dostávali. Keby sme dali zo všetkých góly, asi by sme hrali v NHL a nie tu na turnaji. Pokiaľ sú šance, tak je to dobrý náznak. Horšie by bolo, keby sme aj opticky boli slabší a nemali by sme toľko gólových možností.

Treba trošku zapracovať a myslím si, že to bude fajn. Dúfal som, že nejaké zápasy vyhráme a nazbierame body. Nepodarilo sa to a hádam som si týmto kapitánsku kapitolu neuzavrel," uviedol rodák z chorvátskeho Záhrebu.