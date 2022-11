Slováci mali hrozivé štatistiky. Chýbala kvalita, vraví otvorene Valábik

Ani v defenzíve nepredviedli Slováci ideálne výkony. Zo 64 striel inkasovali 10 gólov.

Tímu výrazne chýbal typický strelec, ktorý by dokázal streliť gól z väčšej vzdialenosti.

"Chýbala nám hráčska kvalita. Tréner si to nemôže dovoliť povedať na plné ústa, ja áno. Aj by to bolo zlé, ak by to spravil.

Na turnaji sme našli viacero hráčov, ktorých by sme mohli vziať na MS do 3. alebo 4. formácie, ale ani jedného, ktorý by bol vhodný pre prvé dve päťky," zhodnotil otvorene hokejový expert Boris Valábik.

VIDEO: Úvodný gól Nemcov v presilovej hre strelil Wohlgemuth