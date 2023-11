Slováci predviedli ofenzívnu šou, toľko gólov nestrelili viac ako rok

Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Musíme byť spokojní, chceme však držať chalanov pri zemi, lebo ďalšie zápasy budú ťažšie. Chceli sme začať aktívne, boli sme odmenení gólmi a nastavilo to tón zápasu. Bolo dôležité, že sme na gól Rakúšanov odpovedali piatym gólom Cingela."

Jozef Baláž, strelec dvoch gólov: "Bol to prvý zápas na turnaji, dobre sme začali. Dali sme rýchle góly, ´jazdili´ nám nohy, cítil som sa úplne super."

Oliver Okuliar, strelec dvoch gólov: "Bola tam dobrá práca od chalanov. Som rád za góly, ale najmä za výkon. Boli sme lepší, každý si plnil čo mal."

Martin Faško Rudáš, strelec siedmeho gólu SR: "Vstúpili sme do zápasu výborne, začiatok druhej tretiny bol všakovaký. Ale potom sme opäť skočili na tú pozitívnu vlnu a už sme si to kontrolovali."

Samuel Hlavaj, brankár SR: "Náročný zápas na koncentráciu, lebo na mňa nešlo veľa striel. Ale zvládol som to a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konca. Obrana dnes hrala presne tak, ako si to predstavujem, neviem ako tréneri. Blokovali strely, bolo to výborné. Pri góle sa to odrazilo od korčule, to sa stáva."