Slováci spoznali rozpis zápasov na ZOH, začnú proti Fínom

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti odštartujú účinkovanie na olympijskom turnaji v Pekingu vo štvrtok 10. februára o 9.40 SEČ proti Fínsku. Informoval o tom web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Zverenci Craiga Ramsayho, ktorí si postup museli vybojovať v kvalifikácii, nastúpia v druhom dueli 11. februára o 9.40 SEČ proti Švédsku a 13. februára odohrajú posledný zápas v C-skupine o 5.10 SEČ proti Lotyšsku.

Do vyraďovacej časti turnaja postúpi všetkých 12 účastníkov - štyria najlepší priamo do štvrťfinále, zostávajúcich osem do osemfinále.