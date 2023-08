Extraliga už pozná termín 1. kola, nováčik na úvod na ľade majstra

Základná časť potrvá do 8. marca, informoval o tom web hockeyslovakia.sk.

Pre jedenásty a dvanásty tím sa skončí sezóna po záverečnom zápase základnej časti, pričom posledný tím priamo zostúpi do druhej najvyššej súťaže.

Tímy, ktoré sa po základnej časti umiestnia na 1.- 6. mieste postúpia priamo do štvrťfinále. Mužstvá na 7. až 10. priečke absolvujú kvalifikáciu o postup do vyraďovacej časti (11. – 17. marca), v ktorej sa bude hrať na tri víťazné zápasy.

Rovnaký ako v uplynulej sezóne 2022/2023 je aj postupový kľúč do play-off.

Od štvrťfinále play-off Tipos extraligy, ktorá potrvá najdlhšie do 31. marca, sa budú hrať všetky série tradične na štyri víťazné zápasy. Semifinále je naplánované od 3. do 16. apríla a finálová séria odštartuje 19. apríla.

"Nemali sme dôvod meniť formát súťaže, keďže uplynulý extraligový ročník ponúkol veľmi vyrovnaný priebeh. V základnej časti sme sledovali do posledného kola boj o prvé miesto, ale aj o miestenky do štvrťfinále alebo do kvalifikácie o play-off.

Napínavé boli tiež súboje o udržanie sa v najvyššej súťaži a sezóna vyvrcholila už tradične divácky atraktívnymi duelmi o majstrovský titul.

Verím, že nasledujúci ročník bude rovnako vyrovnaný a nováčik z Humenného pri premiérovej extraligovej účasti prinesie oživenie,“ povedal manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.