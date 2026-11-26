Na to, že v šiestej lige Juh na západe Slovenska sa už roky nedarí naplniť počet účastníkov aspoň na prijateľnejší počet a aktuálne v nej hrá po odstúpení Veľkého Medera dokonca iba deväť mužstiev, v posledných rokoch dokázala doručiť zakaždým mimoriadne životaschopného nováčika pre piatu ligu Juhovýchod Macron.
Traja najnovší Topoľníky, Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo a aj Jelka zimujú síce „iba“ v lepšom strede 16-členného pelotónu, no taký FC Nádszeg Trstice hneď po postupe súťaž vyhral a hral aj najvyššiu krajskú ligu, no a v Slovenskom pohári vlani vystrašil Slovan Bratislava priebežným náskokom 2:0, hoci belasí nakoniec otočili na postupových 4:2.
Táto jeseň však patrí červeno-bielym Kostolným Kračanom, ktoré chcú zakončiť svoju štvorročnú piatoligovú misiu postupovými oslavami. Pri ich klubovom nastavení, by to znamenalo súťaž jedine vyhrať.
Ťahali aj v Slovnaft Cupe
Jesenný majster zo Žitného ostrova pritom ťahal na dvoch frontoch a v Slovnaft Cupe prenikol až do štvrtého kola.
V dlhodobej súťaži ho však po vynikajúcom letnom vstupe pribrzdila domáca prehra 0:2 s jesenným vicemajstrom zo Šurian, ku ktorej povedal pre Sportnet Timotej Cagáň, ako letná posila z treťoligového béčka Komárna, že jeho Šuranom vyšiel pri dvojgólovom víťazstve jeden únik na začiatku a jeden na konci, no celý zápas mali vraj prevahu domáce Kračany.
Tie dokázali kolo predtým doviezť všetky body z Dvorov nad Žitavou (0:1), ktoré vstupovali do sezóny tiež s veľkými ambíciami a hlavne s úplne prekopaným kádrom, a ktoré zimujú nakoniec na solídnom štvrtom mieste za kvalitnými Vrábľami.
Slabší vraj nebudú
Kračanci skončili v sezóne 2023/24, ako ďalší silný nováčik z Podunajska, na druhom mieste, vlani boli tiež strieborní za suverénnym AC Nitra, no a predvlani finišovali na bronzovom stupienku, z ktorého však dodatočnú ponuku na postup do štvrtej ligy odmietli.
Šéf klubu vtedy uviedol, že vyššie by išli, iba ak by mužstvo dokázalo súťaž vyhrať. Nastal čas mu to pripomenúť. „Čo som povedal, to platí,“uviedol Július Csörgö, prezident TJ Kostolné Kračany, ktoré zimujú na postupovom prvom mieste.
„Naša obec, v ktorej sú aj priemyselné parky, futbal podporuje naďalej. Hráčsky káder máme kvalitný, dokonca, hlásia sa doň aj prípadné zimné posily z vyšších súťaží, ktoré dostanú v zimnej príprave od trénera Krisztiána Bogaya šancu presvedčiť v prípravných zápasoch.
Slabší, ako na jeseň, počas ktorej sme prehrali z pätnástich ligových a piatich pohárových zápasov iba dva, by sme byť nemali.“
Pohárová jazda
Jesenný kráľ prehral iba so spomínanými Šuranmi a ešte so Žilinou. V Slovnaft Cupe hral piatoligista ešte v polovici októbra, kedy ho zastavil až obhajca trofeje MŠK Žilina.
Dva roky predtým hostila jeden a poltisícová dedina vo štvrtom kole pohára iného nikéligistu zo stredného Slovenska Ružomberok, proti ktorému prišla po góle na konečných 3:0 o prémiu 3000 eur za cenu Move Trophy pre najúspešnejší amatérsky tím zo štvrtej a nižších líg Slovnaft Cupu, ktorá skončila napokon v MFK Bytča.
Na Žilinčanov bolo zvedavých tisíc divákov, ktorí videli víťazstvo favorita 5:0. Ešte v treťom kole však Kračanci vyradili treťoligovú Šaľu po penaltovom rozstrele a výsledku 1:1, o ktorý sa postaral v samom závere sviatočný strelec Norbert Vidovič.
V druhom kole zvíťazil pohárový špecialista 2:1 v konkurenčnej Jelke, v prvom vyradil na domácom piatoligovom koberci nováčika „severnej“ piatej ligy Cífer po bezgólovom výsledku a penaltovom rozstrele, no a piatym pohárovým stretnutím bolo predoklo v šiestoligových Holiciach (1:4), ktoré vedie ako hrajúci tréner 36-ročný bývalý Slovanista Kristián Kolčák.
Dva staré hriechy z 3:1 na 3:4
„My sme mali dobré mužstvo už po postupe pred tri a pol rokom, príliš veľké zmeny sme v ňom odvtedy ani nerobili, teraz je však kabína skoro plná a mužstvo ešte silnejšie. Aj preto musíme zodpovedne zvažovať, koho do kádra túto zimu ešte zaradíme.“
V prvej piatoligovej sezóne zaostali druhé Kostolné Kračany za postupujúcou Šoporňou o štyri body.
„Vtedy sme hrali ako nováčik vyslovene útočný futbal, aký má divák rád. O postup sme sa však len čisto matematicky pripravili napríklad v dvoch zápasoch vonku, v ktorých sme viedli zakaždým 3:1, no oba mužstvo nakoniec prehralo 3:4. V Dvoroch nad Žitavou sme vyhrávali o gól ešte v 84. minúte.“
A potom otočil pre domácich dvoma gólmi Július Varga, ktorý, inak, toto leto prestúpil k nováčikovi do Bánova, za ktorý vyrovnal dve kolá pred koncom tejto jesene práve v prvých Kostolných Kračanoch v nastavenom čase na konečných 3:3, čo sa považuje za najväčšie prekvapenie celej prvej polsezóny.
„No a v Šuranoch sme viedli po dvoch góloch Petra Hamara a jednom Ľudovíta Németha 3:1, ešte v 89. minúte o gól, no prehrali sme gólom v pridanom čase z pokutového kopu 3:4,“ opísal kľúčové straty s typickým nadhľadom Csörgö. „Ak by sme mali len týchto šesť bodov, Šoporňu by sme vtedy preskočili o dva,“ skonštatoval s úsmevom.
Prešli Akadémiou DAC
Kostolné Kračany hrali vynikajúci futbal aj vlani, lenže vtedy prechádzal piatou ligou projekt AC Nitra, ktorý však po sezóne pohltil väčší brat FC Nitra. „Skončili sme druhí za AC, no, kto videl náš vzájomný zápas v Nitre, povedal, že sme boli skoro hodinu času lepším mužstvom.
Ťažko sa argumentuje, keďže sme prehrali po góloch Pauknera nakoniec 3:0, ale okrem toho, že náš strelec Nicolas Bujka nepremenil približne po hodine hry za stavu 1:0 pokutový kop, naozaj dlho sme boli domácim viac, ako vyrovnaným súperom. Každopádne však, ácečko bolo veľmi silným súperom.“
Dobrých hráčov na piatu ligu majú aj Kračany, blízky sused Dunajskej Stredy. „Prakticky skoro všetci naši hráči prešli v rôznom veku Akadémiou DAC Dunajská Streda, ktorá sťahuje talenty nielen z nášho okolia. Z toho množstva hráčov sa len niektorí uchytia v profesionálnom futbale.“
Prehru berú športovo
Červeno-bieli zimujú s bilanciou 12 – 2 – 1 a skóre 40:15 pri jednobodových rozostupoch na najvyššom stupienku pred druhými Šuranmi a tretími Vrábľami.
„Až na nešťastnú remízu doma s Bánovom sme s prvou polovicou súťaže veľmi spokojní.
Prehrali sme iba so Šuranmi, dokonca doma 0:2, ale to bol vyslovene zápas, v ktorom by sme nedali gól snáď ani do večera. Hosťom vyšli dva brejky, no medzitým sme mali jasnú prevahu a aj šance, lenže v tom zápase nám nebolo súdené dať gól. Aj také zápasy však bývajú. Uvidíme, aký zápas bude na jar v Šuranoch.“
Čo rozhodne v odvetách?
Líder nestratil na ihriskách súperov v siedmich stretnutiach ani jeden bod.
„Vonku sa nám hrá lepšie, ako doma. K nám príde nejedno mužstvo vyslovene brániť. Keď odstaví autobus na šestnástke, je to futbal o dobíjaní bránky. Keď hráme u súpera, ten sa chce pred vlastnými fanúšikmi ukázať a dávať góly. Také zápasy sa nám hrajú oveľa lepšie.
Súhlasím, že na jar bude boj o postup vyrovnaný, ale my sa na zápasy do Šurian a do Vrábľov tešíme. Verím, že bude dobrý futbal, a nech vyhrá férovo ten lepší. My prídeme hrať určite otvorený futbal a zrejme rozhodne načasovanie formy.“
Futbal tam má zelenú
Ak by sa v jarných bojoch o postup podarilo jeden a poltisícovej dedine uspieť proti dvom skoro deväťtisícovým mestám, prípadne proti nejakej jarnej šťuke, zvládne vedenie TJ vyššiu súťaž po finančnej stránke, zisťujeme u toho najpovolanejšieho. „Až taký veľký rozdiel by to vo štvrtej lige zrejme nebol.
V našej obci v nedávnych komunálnych voľbách na poste starostu k zmene prísť ani nemohlo. Nášmu starostovi, ktorý ani nemal protikandidáta, nie je futbal určite ľahostajný.
Klub podporujú aj viacerí sponzori či spomínané priemyselné parky. Netvrdím, že máme všetko, ako nejaký Real Madrid, no nech to nevyznie zle, ale na štvrtú ligu by sme si mohli trúfnuť,“ hlásia z obce, ktorá už čosi nasala aj od najbližšieho suseda a jesenného majstra Niké ligy.
Najkrajšiu hru si užívajú
V neveľkej dedine si najkrajšiu hru vedia užívať. Tak, ako ich rodák Balázs Borbély na lavičke obdivovaného Ferencvárosu Budapešť či ľudia okolo dunajskostredského DAC.
„Túto jeseň ma najviac potešilo naše účinkovanie v Slovnaft Cupe, v ktorom sme postúpili až do štvrtého kola.“
A v ňom privítali vzácneho hosťa zo stredného Slovenska, obhajcu trofeje MŠK Žiliny, ktorý je zvyknutý chodiť len kúsok vedľa, na ligové majstráky do MOL arény.
„Pre nás to bol naozaj veľký sviatok, na zápas prišlo tisíc ľudí, a hoci nám dal Michal Faško prvý gól už v 20. minúte a nakoniec favorit zvíťazil 5:0, naši hráči sa snažili byť dôstojným súperom.
No a, samozrejme, tešíme sa z nášho prvého miesta v piatej lige, ktorá nám vyhovuje.“
Napríklad mužstvá zo šiestej ligy Stred od Nitry odrádza od postupu cestovanie „až“ na Žitný ostrov. „My s tým problém nemáme. Máme v lige aj mužstvá z okresu a pár výjazdov do východnejších okresov povedzme do nejakých sto kilometrov nerobí hráčom problém.
Chcú sa porovnávať aj s kvalitnejšími súpermi, veď súťaživosť do športu predsa patrí,“ hovoril prezident červeno-bieleho klubu.
Kouč Bogay bude selektovať
„Tréner Krisztián Bogay má našu dôveru a aj svoje videnie futbalu, ktoré je podobné mojim víziám. A áno, máme radi predovšetkým útočný futbal, veď aj divák vidí najradšej góly v súperovej sieti. Pracuje však aj na zdokonaľovaní defenzívnej činnosti mužstva.
Káder máme dostatočne široký, takže tréner môže hráčov a aj jednotlivé posty varírovať.
Ak by sme v zime získali nejakú kvalitnú posilu, niekto by zrejme musel odísť, preto budeme pristupovať k tejto otázke citlivo.“
V piatej lige na juhozápade Slovenska to bude na jar pekelný boj o postup. Za víťazom 15-kolovej prvej polovice súťaže 38-bodovými Kostolnými Kračanmi zimujú druhé Šurany s 37 bodmi a tretí FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble B s 36 bodmi.
Všetci traja medailisti prejavili záujem hrať najvyššiu krajskú súťaž, a všetkým trom by štvrtá liga svedčala.
A to ešte so zemiakovou medailou a trojbodovou stratou na Vráble striehnu Dvory nad Žitavou, ktoré sa snažia s úplne novým mužstvom obnoviť zašlú slávu futbalu v jednej z najväčších obcí Slovenska.
V prvom jarnom kole ide líder do Jelky, kde v pohári zvíťazil 2:1 a v prvom kole ligovej súťaže uspel doma 4:1, kým traja jeho prenasledovatelia majú v jarnej premiére doma prijateľných súperov.