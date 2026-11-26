Klub hokejovej Tipsport ligy Vlci Žilina sa dohodol na ukončení spolupráce s dvojicou hráčov. Obranca Marek Korenčík posilní Duklu Trenčín, útočník Alex Výhonský mieri do Zvolena.
Korenčík v aktuálnom ročníku slovenskej najvyššej súťaže zasiahol do 16 stretnutí, v ktorých zaznamenal jeden gól a štyri asistencie. K „vojakom“ putuje za finančnú kompenzáciu.
„Teší nás, že sme so Žilinou našli spoločnú reč. Dlhodobo sme hľadali obrancu a Korenčík je slovenský hráč vo výbornom hokejovom veku. Je to obojstranný obranca použiteľný vo všetkých herných situáciách. Má dobrú rozohrávku, výborné fyzické parametre a dokáže byť aj dôrazný. Presne takého hráča sme hľadali. Verím, že u nás dostane veľký priestor v presilovkách aj oslabeniach, “ uviedol športový riaditeľ Dukly Trenčín Branko Radivojevič podľa oficiálnej stránky klubu.
Výhonský prišiel v lete do Žiliny z Popradu. V sezóne má na konte 11 duelov s bilanciou jeden gól a jedna asistencia.
„Alexov začiatok v Žiline poznačili opakované zranenia, pre ktoré sa do zápasovej zostavy dostával menej často, ako sme pôvodne očakávali. Zvolen prejavil o jeho služby záujem a po rokovaniach sme dospeli k dohode klubov,“ informoval výkonný riaditeľ Žiliny František Skladaný na oficiálnej stránke Vlkov.