V zápase 22. kola Tipsport ligy sa v Banskej Bystrici stretli tímy, ktoré ťahali čierne série bez víťazstva.
Nakoniec Banská Bystrica prehrala s Michalovcami 3:4 po samostatných nájazdoch a pridala piaty zápas bez výhry za sebou.
Banská Bystrica vyrovnala vďaka dvom gólom Dominika Jendeka v hre bez brankára a mohla vyhrať aj v nájazdoch.
Avšak Romanovi Faithovi rozhodcovia neuznali gól na 2:2 po zhliadnutí videa, hoci pôvodne platil.
Zrejme tam videli zastavenie pohybu s pukom počas nájazdu smerom k brankárovi súpera.
VIDEO: Faithov nájazd proti Michalovciam
Ako to videl strelec (ne)gólu? "Netuším, prečo ho neuznali, lebo som nedostal vysvetlenie. Najprv rozhodca gól uznal a vzápätí neuznal. Ja som to videl ako gól," uviedol Faith.
K zápasu ešte dodal: "Podali sme slabý výkon, nemôžeme doma prehrávať 0:3. Potom to doháňame. A keď sa zlepšíme a v nájazdoch to môžeme celé otočiť, tak sa štyria ľudia rozhodnú, že nie."
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Michalovce
Asistent trénera Banskej Bystrice Vladimír Záborský povedal, že v prvých dvoch tretinách mužstvo akoby ani neexistovalo.
"Potom sme to premiešali, stiahli, chalani sa s vypätím síl vrátili do zápasu. Klobúk dolu. A nájazdy? Nebudem to komentovať, nech si to každý, najmä ten, čo hral hokej, zhodnotí sám.
Prišli nám rozhodcovia povedať, že šiel s pukom dozadu. To sa deje takmer pri všetkých nájazdoch, nerozumiem tomu," povedal Záborský.
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