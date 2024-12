Hokejový BOSS: Načo bude Nitre hráč, ktorý nahneval Slovan a prečo zmizol Johnson? (podcast)

V prvej polovici novembra vedenia Slovana Bratislava avizovalo príchod kanadského obrancu Lukea Greena, ktorý už v minulosti pôsobil v extralige v drese Nitry. O niekoľko dní neskôr však nahnevaný generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček informoval, že Kanaďan nepríde, nenasadol do lietadla a nedvíha telefón.

"Kolegovia ma varovali, že ho máme oznámiť, až keď bude bude na Slovensku, takže z mojej strany som asi zaplatil ako generálny manažér nováčikovskú daň. Je to od neho neprofesionálne a jeho dôvody ma už nezaujímajú, takého hráča tu už nechceme," vravel Havlíček.

"Je to zaujímavý ťah Nitry, ak chcú jeho príchodom riešiť problémy v defenzíve, keďže Green nie je celkom defenzívny obranca. Ale ako poznám súčasné vedenie Nitry, defenzívu nepovažujú za kľúčovú, vedia, že ofenzíva sa ľuďom páči a dokáže vyhrať titul," komentoval Boris Valábik.

Greenov príchod však znamená, že Nitra už má pretlak legionárov a nie všetci sa zmestia do zostavy.

"Nerobí to dobrú krv. Zažil som to v Rumunsku, kde nás bolo na šesť miest deväť. Jeden navyše je ešte v pohode, dvaja či traja, to už je moc," dodal Rusnák.