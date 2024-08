V kvalifikácii budú hráči z KHL. Sme apolitickí, chceme zjednotiť spoločnosť, vraví Šatan

"Rozmýšľali sme, že Mária Grmana vylúčime z kádra pre toto vyjadrenie. My sme apolitická organizácia," zdôraznil Miroslav Šatan.

Mário Grman sa vyjadril, že ich do reprezentácie pozvali, keďže sa zmenila vláda. Vedenie zväzu s tým ostro nesúhlasí.

"Vieme, že nominácia spôsobuje trenice v spoločnosti už dva roky. Dnes máme účasť troch hráčov z KHL a vieme, že to rozdeľuje spoločnosť. Chceme byť však príklad, ktorý zjednocuje spoločnosť. Naša filozofia je, aby hráči s rovnakým pasom mohli reprezentovať Slovensko," vyhlásil.

Rozkol a zmeny

Situácia ohľadom hráčov z KHL si už v minulosti vyžiadala aj personálne zmeny. Z Výkonného výboru SZĽH odišiel napríklad Michal Handzuš.

Bývalý útočník a dlhoročný reprezentant totiž nesúhlasil so stanoviskom ohľadom možnosti reprezentovania Slovenskej republiky hráčom z KHL. Jeho názor, že hokejisti, ktorí sa rozhodli ísť do Ruska po začiatku vojny, by nemali byť reprezentantmi, zostal vo výbore menšinový.

"Ako som komunikoval aj na zasadnutí Výkonného výboru, je to pre mňa hodnotová otázka a preto si neviem ďalej predstaviť moje ďalšie pôsobenie pri takomto smerovaní organizácie," uviedol v septembri 2022, keď odstupoval.

Odvtedy je zväz v týchto otázkach navonok jednotný.