Fantastický vstup do domáceho turnaja. Sedemnástka deklasovala rovesníkov z Nemecka

Peter Kúdelka, tréner SR 17: "Dobrý vstup do turnaja výsledkovo aj herne. Som rád, že prvý duel v sezóne sme odohrali s dodržaním taktických pokynov, ktorým sme sa na tréningoch venovali. Boli sme efektívni v presilovkách, no treba pochváliť aj naše oslabenia. Boli to rozhodujúce faktory víťazstva vrátane skvelého Vavra v bránke. V tomto zápase sa naplno prejavila dobrá partia, ktorá drží spolu. Tešíme sa na ďalší zápas."