Extraliga pre neho nebude neznámou. Slovan získal hráča so skúsenosťou z NHL

Poirier má skúsenosti z NHL, v roku 2013 ho v 1. kole z celkového 22. miesta draftoval klub Calgary Flames. V zámorskej profilige odohral v sezónach 2014/2015 a 2015/2016 dokopy osem stretnutí so ziskom asistencie.

Dvadsaťosemročný Kanaďan je po Ethanovi Werekovi druhým centrom, ktorý v krátkom čase prichádza do bratislavského klubu. Informovala o tom oficiálna webstránka Slovana.

BRATISLAVA.Novou posilou hokejového Slovana Bratislava sa stal útočník Émile Poirier, ktorý sa s účastníkom Tipos extraligy dohodol na zmluve do konca prebiehajúcej sezóny.

Do Bratislavy pricestoval v nedeľu a v pondelok už absolvoval s mužstvom prvý spoločný tréning. Trénerom bude k dispozícii už v najbližšom zápase - v stredajšej dohrávke 16. kola proti Nitre (18.00).

Slovan bude pre neho druhou zastávkou v najvyššej slovenskej súťaži, v ročníku 2020/2021 odohral 22 zápasov (vrátane play off) v drese HC Košice.

Som presvedčený, že do mužstva prinesie novú energiu a v zostave nájde stabilnú pozíciu v hornej šestke," uviedol na adresu novej posily pre klubový web športový riaditeľ Slovana Rostislav Dočekal.

"Émile je schopný hrať na pozícii centra, ale dokáže zaskočiť aj na krídle. Je to rýchly korčuliar, ktorý obľubuje tvrdú hru, vyhráva osobné súboje a vie pre seba i pre svoje krídla vytvárať strelecké príležitosti.

V covidovej sezóne 2020/2021 prvýkrát zamieril do Európy, za Košice odohral v základnej časti extraligy 18 zápasov so ziskom 17 bodov (9+8), v štyroch dueloch play off pridal tri body (1+2). Solídna produktivita mu vyniesla zmluvu v nadnárodnej KHL, kde posilnil lotyšský tím Dinamo Riga.

Sezónu 2021/222 dokončil vo švédskom klube Djurgardens IF. V minulej sezóne pôsobil v nemeckom tíme Iserlohn Roosters, v 40 dueloch DEL nazbieral 14 gólov a 12 asistencií.

V zostave sa pritom viackrát objavil v jednej útočnej formácii so súčasným hráčom Slovana Chrisom Brownom.

