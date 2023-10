Veria, že im forma vydrží čo najdlhšie. Prešovčania po štyroch dueloch nepoznajú premožiteľa

"So vstupom do sezóny sme spokojní, hoci zápasy boli náročné. Dva z nich sme otáčali až v samom závere. Na počet získaných bodov sa ale určite sťažovať nemôžeme," povedal prešovský líder František Poliaček pre portál hockeyslovakia.

"Zišla sa tu dobrá partia chalanov. Vedenie a tréneri zrejme mali vo výbere hráčov šťastnú ruku. Zatiaľ to funguje výborne a všetci veríme, že to vydrží čo najdlhšie," povedal kouč ohľadom mužstva, ktorého káder sa skladal po vypadnutí z najvyššej slovenskej súťaže od nuly.

Tím ukázal mentálnu silu práve v Trnave, keď prehrával tri minúty pred záverečnou sirénou o dva góly.

Naposledy zdolal Považskú Bystricu, s ktorou si v piatok poradil 12:2 a zaznamenal najvyšší triumf spomedzi všetkých klubov v prebiehajúcej sezóne.

"Podobné výsledky boli naposledy v dobe, keď hral druhú najvyššiu súťaž B-tím Nových Zámkov. To sa ale s týmto duelom vôbec nedá porovnávať. V prvej tretine sme mali veľa presiloviek. Na jej konci sa nám podarilo tri z nich využiť a tam sa zlomil zápas. Ak by nám to tam nepadlo, bolo by to o niečom úplne inom," povedal k stretnutiu Poliaček.

Ten vedie individuálne štatistiky súťaže s piatimi gólmi a šiestimi asistenciami.