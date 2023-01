Lopušanová sa blysla štyrmi bodmi, Slovenky na EYOF zdolali Fínsko

Zimný EYOF 2023 - hokejový turnaj dievčat, skupina A

Priebežne im patrí 1. miesto. O konečnom poradí v skupine však rozhodne až záverečný duel medzi Švajčiarskom a Rakúskom, ktorý sa hrá v stredu o 12.00 h.

Slovenky majú šancu na víťazstvo v základnej skupine a postup do finále. Situáciu však komplikuje technický manuál.

"Definitíva bude jasná po stredajšom poludňajšom zápase Rakúšaniek so Švajčiarkami. Ak by vzali rakúske hokejistky súperkám bod, bolo by všetko jasné. Podľa pravidiel IIHF by mali Slovenky mať už teraz istotu finále, avšak organizátori ešte musia upresniť body v technickom manuáli, ktorý je nejasne napísaný," upresňuje web olympic.sk.

Tabuľka Skupiny A