Török si praje ľahšie nohy, Zvolen útočí na Slovan

Tím spod Pustého hradu teší najmä produktivita. "Po pauze zapríčinenej karanténou sme odohrali tri veľmi ťažké zápasy. Žreb po ´korone´ nebol jednoduchý, no zvládli sme to napokon na šesť bodov, čo vôbec nie je zlé.

Robili sme, čo sa dá. S Popradom to bol ťažký zápas, takže sme nemali ku koncu stretnutia až také ľahké nohy.

Napokon sme to ubojovali. Brankár nám dobre zachytal a vpredu sme boli efektívni," tvrdil po výhre nad Popradom útočník Zvolena Tomáš Török, ktorý strelil prvý gól svojho tímu.

"Verím, že každým zápasom to bude iba lepšie a lepšie a dostanem sa i ja do patričnej formy. Človek je rád, že mu to padá, ale oveľa radšej som, že tím vyhráva. Je to dosť o priestore, mňa hokej so spoluhráčmi v útoku baví."