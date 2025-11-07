Štrbákova šestnástka prehrala derby s Českom. Jediný gól strelila v oslabení

Turnaj štyroch krajín hokejistov do 16 rokov
Česko - Slovensko 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 25. Andrejko (Novák), 30. Vrbecký (Novák, Zalubil), 54. Višňar (Vostarek, Przeczek) – 49. Norocký (Potočka, Kurta)
Rozhodcovia: Rapák – Peluha, Hladík. Vylúčenia: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1
Diváci: 324
KRAVAŘE. Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov neuspela ani vo svojom druhom vystúpení na Turnaji štyroch krajín.
Po štvrtkovej prehre s americkým výberom tentoraz podľahla domácemu Česku 1:3. O výsledku rozhodla druhá tretina, v ktorej českí mladíci strelili dva góly.
Zverenci trénera Martina Štrbáka vstúpili do zápasu nebojácne a v prvej časti hry držali s českým tímom krok. Hral sa rýchly a tvrdý hokej s dôrazom na osobné súboje, no bez výraznejších šancí.
V prostrednej tretine však prevzali iniciatívu domáci, ktorí sa dvakrát presadili a vytvorili si rozhodujúci náskok. Slováci sa nevzdali a v treťom dejstve zvýšili aktivitu.
Odmenou bol kontaktný gól Norockého, ktorý v 49. minúte dokázal skórovať počas hry v oslabení.
Vyrovnať sa už mladým Slovákom nepodarilo. Naopak, v 54. minúte spečatil výhru Česka Višňar.
Tím Slovenska uzavrie svoje účinkovanie na turnaji v sobotu od 12:30 duelom proti Švajčiarsku.
Hlas po zápase
Martin Štrbák, tréner SR 16: „Dnes nás čakal veľmi náročný súper, minimálne takých kvalít ako včera Američania. Boli výborne vybavení technicky, silovo aj rýchlostne, no napriek tomu naši chlapci podali výkon na hranici svojich možností. Príkladne bojovali, hrali so srdcom a nechýbali ani emócie.
Celkom dobre nám vyšiel vstup do zápasu, hral sa obojstranný hokej so šancami na oboch stranách. Rozhodujúci moment prišiel v druhej tretine, keď sme sa dopustili zaváhania, Česi otvorili skóre a následne pridali ďalší presný zásah v presilovej hre. V záverečnom dejstve sme sa im chceli priblížiť, dokonca sme v oslabení znížili na rozdiel jediného gólu.
Žiaľ, naša ďalšia nedôsledná hra v obrannom pásme vyústila do straty puku, čo súper využil na rozdielový zásah. V posledných minútach sme už nemali silu na ďalšiu dramatizáciu. Chlapcov však musím pochváliť za dnešný prístup, nasadenie aj emócie. Teraz sa už musíme pripraviť na posledný duel proti Švajčiarom.“