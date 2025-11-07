ONLINE: Slovensko U16 - Česko U16 dnes, Turnaj štyroch krajín 2025 LIVE

KRAVAŘE. Mladí hokejisti Slovenska a Česko do 16 rokov dnes hrajú zápas na Turnaji štyroch krajín v českom meste Kravaře.
Slovenskí reprezentanti v úvodnom dueli nestačili na americký výber Little Caesars, ktorému podľahli 4:6. Turnaj ukončia v sobotu zápasom proti rovesníkom zo Švajčiarska.
Turnaj štyroch krajín (U16) 2025/2026
07.11.2025 o 18:00
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Krásný večer všem hokejovým fanouškům z Kravaří.
Česká U16 má před sebou další sraz, na přátelském turnaji na domácí půdě sehraje hned tři zápasy.První zápas už má za sebou, ve vyrovnaném zápase padla s americkým výběrem Little Caesars. Ve čtvrtek vyzve na souboj Švýcary, aby v pátek se utkala v derby se Slováky.
Slovensko už má za sebou také jeden zápas na tomto turnaji, dokonce proti stejnému soupeři jako domácí. Naši sousedé v něm taktéž padli. Nyní je čeká souboj s Čechy, turnaj zakončí zápasem se Švýcary.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.