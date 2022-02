Nechoď do bránky, vravel mu otec. On neposlúchol a dnes je národný hrdina

BRATISLAVA. „Odmala som mu hovoril, nech nie je brankár ako, lebo to bude mať veľmi ťažké. Za nič na svete si to však nenechal vyhovoriť z hlavy a šiel si za svojím. Dnes má bronz z olympiády, tak asi aj dobre urobil.“

Pôvodne bol trojka

Brankár Dinama Minsk naskočil do olympijského turnaja ako trojka, no od druhej tretiny skupinového zápasu proti Švédom exceloval.

Proti Nemecku aj v zápase o bronz vychytal čisté konto, Američania mu nestrelili v nájazdoch gól. Olympijský turnaj ukončil s priemerom 0,86 gólu na zápas, úspešnosť zákrokov mal takmer 97%. Neuveriteľné čísla ho vyniesli až do All-Stars zostavy olympijských hier.

„Stále mi to akosi nedochádza, čo sa im podarilo. Emócie sú úžasné. Po zápase so Švédmi sme si vydýchli celá rodina, že to dobre dopadlo. Som šťastný-prešťastný,“ vraví Pavol Rybár.