Slovenkám nestačil ani hetrik Lopušanovej. V generálke pred MS podľahli Maďarsku

Nela Lopušanová.
Nela Lopušanová. (Autor: TASR)
TASR|6. jan 2026 o 23:15
ShareTweet0

Slovenky odštartujú šampionát stretnutím s USA.

Prípravný zápas

Slovensko U18 - Maďarsko U18 5:6 po predĺžení (2:1, 1:1, 2:3 - 0:1)

Góly SR: 16. Karkošková (Juríková, Lopušanová), 16. Lipčáková, 26. Lopušanová, 44. Lopušanová, 53. Lopušanová

Zostava SR 18 ženy: Sumegová – Letaši, Rošková, Roštecká, Čellárová, Konrádová, Luptáková, Kubáňová – Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Nogová, Lipčáková – Gerö, Krištofíková, Plvanová

Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov v generálke pred štartom MS v Kanade prehrala s Maďarskom 5:6 po predĺžení, keď v závere neudržala tesný náskok.

Hetrik zaznamenala Nela Lopušanová. Zápas sa hral v Toronte. Slovenky odštartujú šampionát stretnutím s USA v sobotu 10. januára.

Program SR 18 na MS v Kanade

SOBOTA 10. JANUÁRA

USA – Slovensko (15.00)

NEDEĽA 11. JANUÁRA

Fínsko – Slovensko (18.30)

UTOROK 13. JANUÁRA

Česko – Slovensko (15.00)

ŠTVRTOK 15. JANUÁRA/PIATOK 16. JANUÁRA

štvrťfinále (15.00, 18.30, 22.00 alebo 1.30)

Reprezentácie

    Nela Lopušanová.
    Nela Lopušanová.
    Slovenkám nestačil ani hetrik Lopušanovej. V generálke pred MS podľahli Maďarsku
    dnes 23:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slovenkám nestačil ani hetrik Lopušanovej. V generálke pred MS podľahli Maďarsku